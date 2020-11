Jako jeden z hlavních důvodů své frustrace uvádí fakt, že nevědí, kdy budou moci zase otevřít. A to v situaci, kdy je před nimi, alespoň v Libereckém kraji, hlavní zimní sezóna.

Pohostinský obor byl jedním z nejvíce zasažených koronavirovou krizií. Je to přirozené, když nemáte zákazníky, nevyděláváte. To, že ale provozovatelé restaurací a hotelů nevědí, kdy budou moci zase podnikat, je chyba vlády, na kterou odborníci i veřejnost ukazuje už delší dobu.

Je to zároveň i jeden z argumentů opozice, která kritizuje vládu v čele s premiérem, prakticky od začátku pandemie. Scénář, který by upravoval vládní omezení a zároveň uváděl podmínky, za kterých to či ono opatření nastane, stále chybí.

Požadavky na konkrétní plán přitom budou přibývat, s tím jak bude klesat počet nově nakažených a lidé budou nabývat dojmu, že se daří pandemii zvládat. Musíme doufat, že vypracování nebo zveřejnění takového scénáře, nebude trvat stejně dlouho jako informační web o covidu, který po půl roce konečně začal fungovat.

Usnadnilo by to plány a možná i zachránilo práci lidem, kteří jsou omezeními vlády dotčeni. Jsem přesvědčený, že by to pomohlo i zlepšit duševní zdraví obyvatel, které se teprve teď dostává do popředí zájmu ministra zdravotnictví .