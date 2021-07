Otřesné video ze zásahu policie se objevilo v posledních dnech na sociálních sítích. Policisté se na záznamu snaží zpacifikovat na ulici v Teplicích mladého Roma. Jenže se jim to nedaří, a tak na něj zakleknou. Jeden mu klečí na krku, druhý na nohou.

Video připomíná zásah ze Spojených států, kdy tamní policisté klečeli na krku George Floyda tak dlouho, až na způsobená zranění zemřel. Zásah vyvolal vlnu protestů po celé zemi a stal se impulsem pro debatu ohledně systematického rasismu, který podle mnohých v USA funguje.

Podobnost se zásahem v Teplicích není jen ve formě zásahu, ale také následcích, protože mladý Rom při převozu sanitkou zemřel. Policie podobně jako v USA odmítá, že za smrt může policejní zákrok, příčinou prý byly drogy. Nařízená soudní pitva pak tvrzení policie potvrdila a vyloučila jakoukoliv souvislost se zákrokem.

Podobnost situace Romů v České republice s postavením Afroameričanů v USA nicméně trvá. Nedávno na to také upozorňovala novinářka Apolena Rychlíková. Ve svém oceňovaném komentáři o Black Lives Matter po česku napsala, že Romové u nás nemají uznání ani spravedlnost.

Vyjmenovala spoustu příkladů, které to potvrzují. Čeští Romové by tak mohli využít tento incident a iniciovat veřejnou diskuzi o rasismu v ČR. Většinová společnost by měla tentokrát opravdu poslouchat, stejně jako v případě George Floyda poslouchala většinová americká společnost.