Druhá (a poslední kandidátka) ODS v čele s někdejším starostou Richardem Hübelem získala jen těsně nad 21 procent. Tedy 12 mandátů pro hnutí vedené současným starostou a 3 pro „zbytek“. Holt, kdo umí, ten umí a Pěnčínští ví své.

Jablonec zná nové zastupitele. Podívejte se. Město ovládlo ANO 2011

Další zajímavostí je úspěch jablonecké kandidátky SPD. Ta obhajovala jediný post v jabloneckém zastupitelstvu a po volebním víkendu získala čtyři, tedy úspěch ohromný. Zastupitelský klub to ale bude mít složité, s reprezentanty populistické strany nikdo do holportu jít nechce, alespoň ne napřímo.

V minulém volebním období se ale o hlas jediného Okamurovce, zároveň ředitele Městské policie Michala Švarce, jablonecká koalice ANO 2011, ODS a Starostů opřela nejednou. Jablonečané teprve uvidí, jak to lídr kandidátky ANO 2011 a dosavadní náměstek primátora David Mánek skoulí dál, tušení, že bude pokračovat spolupráce s ODS je ale veliká. Dokonce se nabízí otázka, zda nebude stačit koalice ANO s ODS a tichou podporou SPD. Dohromady mají tyto strany 18 nových zastupitelů, což na třicetičlenné plénum bohatě stačí. Pro dosud opoziční strany by to byla pořádná facka.