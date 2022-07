Věčným tématem rodičů je, jak strávit volný čas se svými dětmi a nenudit se. S blížícími se prázdninami je to ještě o to víc aktuální. Možností je přehršel, stačí se jen rozhlédnout a nemusíte ani cestovat stovky kilometrů. Najít se toho dá hodně i v Libereckém kraji a blízkém okolí. Vydejte se s námi na výpravu.

Zdroj: DeníkTentokrát zavítáme na Turnovsko, do oblíbeného Českého ráje, kam míří v létě spousta turistů. Nepoženeme se ovšem do Prachovských skal nebo do jiných turisticky vyhledávaných oblastí, ale zůstaneme na nejsevernějším výběžku hruboskalského hřebene, nedaleko města Turnova. Schovaná za stromy se tyčí osamocená pískovcová skála, která už v roce 1892 zaujala milovníky turistiky a vybudovali na ní vyhlídku. Hlavatice, tak se jmenuje dnes, ale dříve se skále říkalo i Napoleónova hlava nebo Zub času.

Máma vedoucím výpravy: V Lesoparku Horka se pobavíte v teple i chladných dnech

Vyhlídka je ideálním místem pro výlet s malými dětmi. Přijet můžete do Mašova autobusem anebo autem a nechat ho odstavené v Mašově. Odtud dojdete k Hlavatici za necelou půlhodinku, po červené turistické značce, protože není vzdálená ani jeden kilometr. Rozhledna nebo chcete-li vyhlídka, je vysoká 12 metrů a vyjdete na její vrchol po točitém schodišti.

Za odměnu uvidíte výhled do kraje, zejména na celý Turnov nebo údolí Jizery, ale i na Ještědský hřeben nebo kozákovský hřeben. U Hlavatice je otevřené občerstvení, můžete si tu dát palačinku, buřtguláš nebo párek v rohlíku a jiné občerstvení nebo kávu, limonádu či pivo. A pak se můžete vydat s dětmi podle libosti, protože jste v Českém ráji a především na Zlaté stezce Českého ráje. Ideální je teď o prázdninách zajít na Valdštejn, který je nedaleko a po červené tam snadno dojdou i malé děti, po stezce mezi pískovcovými skalami a vonícími borovicemi. Cestou si užijí radovánky v písku a přírodě.

Petr Máchal i princezna Jasněnka. Pohádky se nastěhovaly do hradu Valdštejn

Na stejnojmenném hradě začala 1. července velmi zajímavá výstava originálních filmových kostýmů nazvaná Z pohádky do pohádky aneb Jasněnka a Petr Máchal na Valdštejnu. Vystaveny jsou originální kostýmy z Barrandova z oblíbených pohádek S čerty nejsou žerty a O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Obě pohádky byly zčásti natáčené v lokalitách Českého ráje. Kostýmy jsou na hradě rozmístěné po celém areálu, včetně hlavních interiérů. U kostýmů jsou popisky s obrázky konkrétních scének, kde se ten který kostým objevil. Na druhém nádvoří si navíc můžete prohlédnout doplňující panelovou výstavu se zajímavostmi z obou pohádek. V době konání výstavy se platí speciální vstupné. Na Valdštejnu bude k vidění do 31. srpna.