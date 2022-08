Chcete zažít pocit, jaký mají skokani na lyžích krátce před tím, než vyjedou? Co tak asi vidí a jaké to je být v takových výškách? Není nic snazšího, než vyrazit na můstek.

Věčným tématem rodičů je, jak strávit volný čas se svými dětmi a nenudit se. S prázdninami je to ještě o to víc aktuální. Možností je přehršel, stačí se jen rozhlédnout a nemusíte ani cestovat stovky kilometrů. Najít se toho dá hodně i v Libereckém kraji a blízkém okolí. Vydejte se s námi na výpravu.

Zdroj: DeníkMáte-li doma milovníky výšek, rozhledů a nemáte závratě, pak je pro vás ideálním místem pro výpravu areál skokanských můstků v Lomnici nad Popelkou – Rváčově. Raritou zdejšího lyžařského areálu je skokanský můstek K70 s nájezdovou věží, který je zároveň vyhlídkou. Na jeho vrcholu se nachází ochoz, ze kterého můžete, podobně jako z rozhledny, sledovat z výšky takřka čtyřiceti metrů okolí blízké i daleké.

Rozhledy jsou vskutku fenomenální, ale mnohem zajímavější je překonání sebe sama a vyšplhání na vrchol po kovových, průhledných schodech. A pak pobyt ve výšce, když fouká silný vítr. I ten má něco do sebe. Každopádně si můžete pěkně zblízka prohlédnout, odkud sjíždí skokani na lyžích, než skočí, a co vidí, než jim časomíra dovolí odstartovat. Pro děti i dospělé nevšední zážitek a zadarmo, vstupné se tady nevybírá. A nemusíte jít jen na věž, ale vyšlápnout si schody už od doskočiště, to jich na vás čeká přes tři sta.

Areál leží na pěkném místě u lesa a na protilehlém kopci najdete i příjemnou Restauraci Můstek s venkovním posezením, dětským hřištěm a zásobou nanuků i výběrem jídel pro malé i velké strávníky. V okolí jsou tři parkoviště, kde můžete odstavit auto zdarma, nejbližší autobusová zastávka je vzdálená asi jeden kilometr. S malými dětmi si tady užijete pěkné odpoledne, s většími můžete putovat po zelené turistické značce dál až narazíte na Zlatou stezku Českého ráje. A tady už záleží výhradně na vás, kam se vydáte.