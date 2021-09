Jak je dle souhlasu ministerstva životního prostředí jasné, nová silnice z Turnova na Jičín a Hradec Králové povede kolem Českého ráje. Povede z Ohrazenic do Úlibic a měla by tak zrychlit dopravní spojení a odlehčit obcím, které leží na dnešní tranzitní trase.

Po silnici přitom volají nejen řidiči, ale i místní politici a podnikatelé nejméně dvacet let. Naopak ekologové trpí.

Silnice má být plná tunelů a mostů, u Rovenska pod Troskami má vyrůst most dlouhý čtyři sta metrů. Obchvat Turnova má být plný zářezů a tunelů tak, aby silnice zasáhla co nejméně do obrazu města.

Už jen podle plánů půjde o velkorysou stavbu, která bude stát stamiliony korun, kdoví zda ne ještě o řád více. Projektantům se naštěstí podařilo najít variantu, která se chráněnému území takřka úplně vyhne.

Nová silnice pomůže

Ač má nová silnice spousty odpůrců, dopravě mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem výrazně pomůže. Vždyť snad každý, kdo mezi Turnovem a Hradcem cestoval, určitě narazil na kamion ba dokonce traktor, který se kvůli protijedoucím vozidlům nedařilo předjet i desítky kilometrů.

I když je „stará“ silnice vedena převážně v rovině, jedná se o dvouproudovou komunikaci, která dnešnímu provozu již neodpovídá.

Ještě není jasné, kdy by měla stavba začít a už vůbec ne, kdy skončí. Dobrou zprávou je, že už se něco děje. Ekologům se jistě alespoň trochu ulevilo při zjištění, že silnice se Českého ráje dotkne jen na malém kousku a ještě jen na hranici.

Zdá se, že může být každý spokojen. Teď mohou řidiči jen doufat, že se ve vyždímané státní kase na stavbu najdou peníze.