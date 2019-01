Jablonecko - Glosa ke článku Před kolapsem zavřou silnici - 2. února

Dokážu si představit nervozitu starousedlíků z brzkého Mistrovství světa v klasickém lyžování. Co pak takovej chudák Fanda z horské chaloupky. Ráno si chce zajet nakoupit do města. Než jen vyjede od chalupy na hlavní silnici, promrhá dvacet minut. Kleje jako čert a posílá hromy a blesky na všechny kolem, policisty, turisty i úřady nevyjímaje. Do města jede, že by rychleji doběhl. V nákupním centru fronty, Fanda tomu říká jako prase, nějak se mu zdá draho, to mlíko přece tolik nestálo. To samé u pokladen, fronta, kam se podíváš. Když už celý schvácený táhne tu svou káru, pardon vozík, k autíčku, zjistí, že nával na parkovišti ještě zhoustl. Opatrně vyjíždí, a znovu krokem, protože vepředu je bouračka, se blíží k domku. Celý den má zkažený. Že já magor nenakoupil všechno dopředu. Moh jsem třeba řezat dříví. A nebo si dát po obědě dvacet.