Deníkem proběhl seriál článků a hledaných lidech. Do podvědomí lidí se tak alespoň na čas vrátily tváře těch, kteří jsou mnohdy dlouhá léta hledáni pro svou trestnou činnost, ale zvláště těch, kteří beze stopy zmizeli.

Zajímavé bylo sledovat jednotlivé okresy napříč republikou. Nebo alespoň dohledat tyto články v okresech, ke kterým má ten který člověk nějaký vztah. Tak jsme se mohli dozvědět, že Semilsko, byť docela lidnatý okres, postrádá jen deset lidí, zatímco Liberecko lidí sto. Policie dále hledá na třicet lidí z Jablonecka a padesát z Českolipska.

Policie v těchto dnech hledá 31 lidí z Jablonecka, v drtivé většině jde o muže

Mnohé ty případy jsou zahaleny tajemstvím. Třeba jako příběh muže, který před dvaceti lety na Malé Skále nastoupil do vlaku s tím, že míří na Slovensko za kamarády a slehla se po něm zem. Známým policejním pomníčkem v kraji se stala tehdy čtrnáctiletá Ivana Košková, která záhadně zmizela 13. července 1997 během cesty na kole z Příšovic za tetou do Svijanského Újezdu, kam už nikdy nedorazila.

Zdroj: DeníkPodobné příběhy má snad každý okres. Pokud skočíme do jiného konce republiky, zaujme jistě fakt, že třeba v okrese Tachov je padesát procent hledaných vietnamské národnosti. Že by přímá souvislost s kdysi velmi nestandardními poměry na burze u Rozvadova?

Ať tak či tak, v databázích hledaných lze najít i známé tváře. Třeba autor těchto řádků zná minimálně jednoho z hledaných z Jablonecka. Pěkný ptáček, který dluží mnoha lidem ne snad peníze, ale spousty věcí, které „opravoval“. Na jiném konci republiky pak narazil mezi hledanými na bývalého spolužáka, kterého neviděl cirka třicet let.

Takže ano, bloumání po článcích s hledanými má význam i v jiných okresech. Je to zajímavé čtení. Deník se nyní podívá i po hledaných z okresu Semily. Není jich tolik, jako v jiných částech Libereckého kraje, ale i zde najdeme zajímavé příběhy.

Hledaní by měli být nalezeni, aby pykali za své hříchy, pohřešovaní proto, aby jejich rodiny a známí věděli, co se stalo. To je práce nejen pro policisty, ale i pro novináře.