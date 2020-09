Nakažených koronavirem přibývá raketovým tempem. Ale zatímco na jaře jsme se všichni zabouchli doma, nasadili roušky a vykoupili desinfekci, dnes máme z viru spíše srandu a nošení roušek bojkotujeme.

Foto: Deník

Zvláštní to národ, který během pár měsíců zcela obrátí. Byť přece jen, v jednom jsme konzistentní. V nadávání na vládu, byť pokaždé to vezmeme z jiného směru. Na jaře hodně lidí hubovalo, že koná pomalu a že nemá ochranné pomůcky. Po pár měsících zase, že pomalu rozvolňuje opatření proti šíření koronaviru. A teď, že nás do roušek a zákazů žene znovu.