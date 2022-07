Ale to jiní historici vyvrátili, když našli záznamy o tom, že slavnostní odhalení pietního místa provedl 22. října 1944 tehdejší říšský místodržící v Sudetech Obergruppenführer SS Konrad Henlein.

Kontroverzní německý památník padlým na Hvězdě opět poničili vandalové

Asi by bylo nejlepší, kdyby se kontroverzní německý kříž pod rozhlednou Štěpánka přestěhoval. Ale ne pod svah, kde ležel celý jeden lidský život, spíše do muzea. S vysvětlujícími informacemi a zasazením do souvislostí. Takhle jen vyvolává kontroverze. Ano, patří k historii Kořenova, nebo, chcete-li, celých Sudet. Ta historie je ale natolik kontroverzní, že dodnes vyvolává ostré reakce obou stran.

Německé obyvatelstvo bylo po skončení 2. světové války vyhnáno pryč z domovů, které zabrali Češi. A řekněme si otevřeně, ani mezi nimi nebyli jen oběti války, mnohdy spíše naopak.

Kontroverzi kříže ještě znásobují domněnky, že za jeho rekonstrukcí stály osoby minimálně s vazbami na neonacisty, kteří na Tanvaldsku působili především v 90. letech minulého století.

A tak se dnes o kříži nechce bavit nikdo, kromě aktivistů z řad antifašistů. Představitelé obce, na jejímž katastru kříž stojí. Lidé, kteří kříž posbírali na svahu pod rozhlednou Štěpánka. Raději nic, nebo velice opatrně. Nechali by kříž a vše kolem něho spát. Nervozita, kterou vyvolá jakýkoli zájem médií a veřejnosti, by se dala krájet.

Kříž zachovat jako memento doby. Ale vytrhnout ho z prostředí, kde vyvolává kontroverze a stává se terčem vandalů. Klid by měli všichni. Obdivovatelé historie by mohli kříž obdivovat v muzeu, obec by měla klid, stejně tak jako chlapi z někdejšího spolku Jizeran. A konečně i antifašisté, kteří by nemuseli po nocích stoupat k rozhledně a sprejovat.