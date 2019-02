POZNÁMKA REDAKTORA JABLONECKÉHO DENÍKU JANA SEDLÁKA

Redaktor Jabloneckého deníku Jan Sedlák | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

S panem Hofrichterem jsem se k vyprávění o jeho životě docela prokousával. Začal jsem vlastně příběhem jiného účastníka střelby u Souše, pana Jaromíra Hádka, byť ten nebyl přímým aktérem akce SNB namířené proti kamarádům skautům. Ale pan Hádek mi slíbil, že se ozve, až z USA dorazí pan Hofrichter, po smrti vedoucího Jiřího Háby faktickou hlavou party mladíků, které v roce 1949 semlel komunistický režim. Pan Hádek mi opravdu několik dní před příletem pana Hofrichtera zavolal a po jistých peripetiích jsem se s celou partou pamětníků setkal u křížů u silnice vedoucí kolem Souše. Co čert nechtěl, nějakým tajemným řízením osudu jsem po příjezdu do redakce nenašel na kartě fotoaparátu jedinou fotografii z místa. Abyste si nemysleli, pan Hofrichter se se mnou ani moc vybavovat nechtěl. Nakonec svolil, abych ho navštívil v privátu v Železném Brodě. Domluvili jsme se na neděli odpoledne, v sobotu kolem oběda ale volá: „v neděli nemohu, jestli chcete, přijeďte během několika málo hodin." Převlékl jsem se z montérek a hurá do Brodu. Sluníčko ještě krásně hřálo a tak jsme přibližně dvouhodinový rozhovor „páchali" na lavičce otočené směrem na jih. Panu Hofrichterovi se postupně rozvazoval jazyk a já se nechal vtáhnout do jeho životního příběhu. Bez nadsázky musím říci, že se jedná o jednoho z mnoha hrdinů, jež si nesmírně vážím, kteří se nebáli nahlas vyjádřit svůj názor, i když za něj byli perzekvováni. Stále jsem plný pokory a obdivu nad tímto mužem. Kéž by takových hrdinů bylo i dnes. Snad v nás dřímou.