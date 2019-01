Jablonec n. N. - Stanovisko ke článku Tajvan dále chátrá - 2. října

Redaktor Jabloneckého deníku Jan Sedlák | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Pan Gojdič, majitel a milovník zchátralého objektu bývalé restaurace Tajvan, zavolal do redakce s žádostí o omluvu za spekulativní otázku na konci článku o Tajvanu, který vyšel v jabloneckém Deníku 18. září. Pan Gojdič vlastní objekt jako soukromá osoba. V posledním odstavci byla zmiňována firma, ve které pan Gojdič figuruje jako jeden ze dvou jednatelů, „jejichž obchodní podíly jsou zastaveny ve prospěch České spořitelny pro pohledávky do celkové výše patnáct milionů jedno sto tisíc korun“– toť ze zápisu z Rejstříku firem. A poté ona spekulativní otázka. „Že by úvěr na Tajvan?“ Máte pravdu, na to se v novinách nehraje. Pane Gojdiči, za tuto spekulaci se Vám hluboce a veřejně omlouvám. Že jste nechtěl Deník informovat o Tajvanu, je čistě Vaše soukromá věc, publikovaly se tedy názory jiných, kombinované s Vašimi, které jsme si s Vaším dovolením vzali z Jabloneckého zpravodaje. Jinak se dívám na znění Vašeho telefonátu. Některé Vaše věty zněly přinejmenším vulgárně a mohu osobně říci, že některá slova nepoužívám ani na WC. A už vůbec, pokud volám na oficiální telefonní číslo. Nechť si tedy sám čtenář vytvoří svůj obraz. Dále jste mne napadl, že jednám na straně vedení města Jablonec. Za toto tvrzení očekáváme veřejnou omluvu od Vás. I proto znovu opakuji: veřejně se omlouvám za spekulativní otázku ve článku o Tajvanu. A věřím, že si o Tajvanu povyprávíme jednou v klidu a bez nekontrolovaných emocí. Škoda žabomyších válek.