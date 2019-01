Jablonecko - Fejeton k článku Vítězové vzešli z Jablonce - 4. října

Redaktor Jabloneckého deníku Jan Sedlák | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Dobrý den, Sedlák, představil jsem se panu Sedlákovi. Pan Sedlák vede Firmu roku Libereckého kraje, což mi nedalo a vyrazil jsem za ním já. A proč ne. Lenka Brabencová před časem navštívila pana Brabence, mykologa ze Smržovky. Nutno podotknout, že ani já ani kolegyně nejsme nikterak s těmito zajímavými lidmi spřízněni nebo o tom alespoň žádná ze stran neví. Ale jak říkal můj děda, vynikavší zase v řemesle pekařském, dokonce vítěz jakési celorepublikové soutěže v pečení chleba, všichni Sedláci jsou z jedné větve. A proč by to neměla být pravda. Nicméně chci veřejně pana Sedláka ubezpečit, že si na jeho podnik nebudu nikdy činit byť sebemenší nárok. Určitá podobnost je i mezi Lenkou a panem Brabencem, oba spojuje vztah k houbám, u Lenky ale trochu jiný, komplikovanější, byť se specializací na jediný druh a údajně dávno překonaný. Brabencová potkala Brabence, Sedlák Sedláka. A Lenka Střihavková? Snad do Jablonce dorazí i Kamil. V tom případě „velká“ Lenka vyráží na rozhovor, na to vemte jed.