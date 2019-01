Jablonec n. N. - Glosa - 4. června

Opravdu zážitek. Vidina slunečného odpoledne mě zlákala, abych si v práci pospíšila a byla brzy doma. Pak si zajdu na přehradu nebo si pojedu zajezdit na kolečkových bruslích. No jo, ale jak už to bývá, když se pospíchá, nic nejde tak, jak by mělo. Z práce jsem odjížděla až kolem šesté. Nevadí, říkám si cestou domů, vyrazím na ty brusle. Když přijíždím k parkovišti, už mě přepadá hrůza, když vidím auta stojící u paneláků na chodníku. Úplně jsem zapomněla, že v tuto hodinu tu už bývá plno a zaparkovat vůz je téměř nemožné. Co teď ? Mimochodem, otázku co teď, kam zaparkovat tu moji starou popelnici, řeším dnes a denně. Nezbývá mi tedy nic jiného než vjet na druhé parkoviště tak jako každý den. Znamená to sice objet celé sídliště, ale co nadělám, na střechu paneláku to těžko zaparkuji. Tak tedy jedem. Dvacetiminutové zpoždění raději záměrně přehlížím. Když už mi zbývá poslední zatáčka do mírného kopečka, zradí mě moje milované autíčko a doslova žízní po kapce benzínu, bez kterého už ani metr nedojede. Všechny plány co s načatým odpolednem jsou ty tam. A co z toho plyne za ponaučení? Pokud chceš na sídlišti zaparkovat, měj alespoň půlku nádrže na zdlouhavé popojíždění.