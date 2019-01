Příšovice - Pod koly osobního vozu zemřel v úterý, patnáct minut po 13. hodině, osmdesátiletý cyklista. K tragické nehodě došlo na 68. kilometru silnice vedoucí z Prahy na Turnov, v Příšovicích. Kvůli vyšetřování nehody byla po dobu několika hodin částečně omezena doprava.

„K nehodě došlo tak, že cyklista vyjížděl z připojovacího pruhu od benzínové čerpací stanice, na vozovku. Při vjezdu na silnici jej srazil projíždějící Citroën,“ popsala událost mluvčí liberecké policie Vlasta Suchánková. Muž na kole byl po nárazu navíc odhozen osobním vozem do rychlého pruhu komunikace.

Na místě zasahovala také zdravotnická záchranná služba. „Sražený cyklista byl podle informací záchranářů zasahujících při nehodě na místě mrtvý,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Kristýna Fejfarová.

Mrtvý muž možná vyrazil na kole v podnapilém stavu. Podle tvrzení pracovníka čerpací stanice, u které k nešťastné události došlo, vypadal cyklista opilý. Údajně chtěl přejet přes čtyřproudovou silnici od jedné čerpací stanice ke druhé. V levém jízdním pruhu ho ale srazilo auto, jehož řidič ve velké rychlosti nestačil zastavit, ani se cyklistovi vyhnout.

Vyšetřování příčin tragické havárie přímo na místě se protáhlo do odpoledních hodin. „Podle prvotních zjištění to vypadá, že spoluviníci jsou oba účastníci nehody. Cyklista i řidič osobního vozu. To, zda byl cyklista pod vlivem alkoholu či nikoliv, bude známo až po provedení pitvy a z výsledků odběru krve,“ doplnila policejní mluvčí. Vyšetřování nehody pokračuje.