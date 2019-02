Liberec - Díky rychlé reakci trenéra se osmiletému fotbalistovi naštěstí nic nestalo.

NEŠŤASTNÁ UDÁLOST se stala na tréninku liberecké přípravky. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Miloslav Cihlář

Trénink fotbalové přípravky Slovanu se chýlí ke konci. Při závěrečném fotbálku trefuje jednoho z chlapců míč do hrudníku tak nešťastně, že mu vyráží dech. Když se zdá, že už bude vše dobré, chlapec začíná modrat. Zapadl mu jazyk.

Nepříjemná událost zakončila trénink fotbalistů ročníku 2003. Chlapci pomohl trenér Milan Šimoníček. „Dostal balónem a nemohl dýchat. Mysleli jsme si, že má silně vyražený dech,“ popsal osudnou chvíli.

Osmiletého fotbalistu pak položili na záda a zaklonili mu hlavu, aby se mohl rozdýchat. „Mluvil jsem na něj, zda může dýchat. Dvakrát přikývl, ale potřetí zavrtěl hlavou a najednou začal modrat,“ vzpomíná Šimoníček.

Chlapci totiž nejspíš zapadl jazyk. V tu chvíli ale zapracovala duchapřítomnost trenéra. „Sáhl jsem mu do pusy a s jazykem mu hýbnul, nevím jestli byl zapadlý, ale pomohlo to.“ Pak už se malý hráč začal rozdýchávat a během chvíle byl v pořádku.

Šimoníček se ale zveřejnění bránil. „Nevím, jestli jsem zareagoval dobře, možná jsme měli jen štěstí, že to takhle dopadlo. Nerad bych byl někde za blbce,“ říkal s úsměvem.

Podle záchranářů ale udělal to, co měl. „Když někdo nedýchá a položíte ho na záda, musíte mu zaklonit hlavu, jinak mu jazyk zapadne. Při vyraženém dechu se pak nedělá nic. Jen v případě, že upadne do bezvědomí, pak musí být ihned zahájena resuscitace,“ uvedla mluvčí liberecké záchranky Lenka Markovičová.

Chlapci tedy i přes správný postup jazyk zapadl, ale vše nakonec skončilo dobře a mladý fotbalista odešel domů po svých, jako by se mu nic nestalo.

Podobný případ se odehrál v září loňského roku, kdy hrálo béčko libereckého Slovanu v Králově Dvoře. Při zápase zkolaboval jeden z nosičů. Zachránil ho masér klubu Milan Topinka.

„To šlo o život. Byl modrý, černý. Tak jsem mu vytáhl zapadlý jazyk. Povedlo se, i když jsem byl pokousaný,“ řekl. „Ruce jsem měl od krve, která mu vytékala z úst. Nejhorší bylo poslouchat ty zoufalé výkřiky přihlížejících, že umírá… Potom přijela záchranka a oba odvezla,“ přiblížil dramatickou situaci Topinka.