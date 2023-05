Nepřiměřená rychlost byla příčinou nehody, ke které došlo v neděl odpoledne v ulici Ladova v Jablonci nad Nisou. Mladý řidič nezvládl řízení a narazil do protijedoucího vozidla i dopravní značky.

Mladý řidič vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl v Jablonci nad Nisou řízení a narazil do protijedoucího vozidla i dopravní značky. | Foto: PČR

Osmnáctiletý šofér jel ve škodovce ve směru od kruhového objezdu do Liberce, kde kvůli vysoké rychlosti dostal smyk, přejel do protisměru a narazil do vyvýšeného obrubníku. Od toho se odrazil zpět do vozovky, kde následoval střet s protijedoucím vozem volkswagen, jehož řidič se marně snažil karambolu zabránit.

„Vozidlo Škoda Fabia combi bylo ještě následně odraženo do dopravní značky a sloupu palivové nádrže přilehlé benzínové čerpací stanice,“ uvedla mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Nehoda se obešla bez zranění, škoda byla předběžně vyčíslena na 114 tisíc korun. Ani jeden z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu. „Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a mladému řidiči udělili blokovou pokutu,“ dodala Sochorová.