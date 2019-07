/VIDEO/ Policisté hledají svědky incidentu, který se stal v neděli 21. července na křižovatce ulic Pivovarská a Vinařská ve Vratislavicích nad Nisou. Odpoledne tam dorazili místní policisté kvůli vzniklé dopravní nehodě, během toho ale na místo přijeli také dva řidiči na motokrosových motorkách.

„Jednomu ze strojů se podařilo dokonat otáčení a zamířil zpět do ulice Rochlická, zatímco druhý z motorkářů pokračoval proti policejní hlídce,“ popsal policejní mluvčí Vojtěch Robovský. Tento motorkář nereagoval na výzvu policisty k zastavení, ale naopak zrychlil. „Při pokusu o úhybný manévr však do muže zákona narazil. Vysokou rychlostí pak pokračoval dále, aniž by se vůbec zaobíral vzniklým zraněním či škodami,“ dodal Robovský. Policista utrpěl zranění v horní části těla.