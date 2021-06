"K nehodě tří osobních vozidel vyjížděli do Podůlší profesionální hasiči ze stanice Jičín. Ke střetu došlo na silnici č. 35. Při nehodě byli zraněni dva lidé z jednoho vozu, ostatní posádky vyvázly bez zranění. Jednotka pomohla s poskytováním přednemocniční pomoci a transportem pacientů do vozidel ZZS," uvedla mluvčí profesionálních hasičů Martina Götzová.

Čtyřiatřicetiletý řidič osobního automobilu Škoda Kodiaq jedoucí ve směru od Jičína na Turnov se podle policejní mluvčí Elišky Majerové za jízdy zřejmě plně nevěnoval řízení, nepřizpůsobil rychlost své jízdy a přehlédl stojící kolonu.

"Aby zabránil střetu, prudce vybočil do protisměru, kde se však střetl s projíždějícím vozidlem Škoda Fabia. Po nárazu došlo k rotaci kodiaqu, který následně narazil do zadních dveří stojící Škody Fabie. Při dopravní nehodě došlo ke zranění dvou osob, které si do své péče převzali lékaři," dodala Majerová.

Policisté vyloučili u všech zúčastněných řidičů přítomnost alkoholu provedenou dechovou zkouškou. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 515 tisíc korun. Šetřením dopravní nehody se zabývají jičínští dopravní policisté.

Komunikace byla zpočátku neprůjezdná, poté byl provoz obnoven kyvadlově.

"Hasiči zajistili havarované automobily, zlikvidovali uniklé provozní kapaliny, postarali se o odstranění následků nehody a úklid komunikace," dodala mluvčí hasičů.