Podle zasahujících hasičů z Turnova se při nehodě zranila jedna osoba. Hasiči provedli protipožární opatření a spolupracují se zdravotníky při ošetření člověka.

Silnice je v tuto chvíli neprůjezdná, provoz byl zastaven také na trati Turnov - Hradec Králové, a to v úseku z Hrubé Skály na Rovensko pod Troskami. Osobní vlaky nahradí autobusy. Komplikace v dopravě by měly trvat přibližně do 9.15.