S podzimem přichází tma, déšť a mlhy. V takové situaci by nejen řidiči měli myslet na zvýšenou opatrnost, ale chodci by si měli vzpomenout na zákonem danou povinnost mít na oblečení reflexní prvky. Policisté na Jablonecku v úterý řešili dvě dopravní nehody, při kterých došlo na přechodu ke střetu auta s chodcem.

Nehoda na přechodu v Lučanech nad Nisou, úterý 7. listopadu 2023. | Foto: PČR

Snížená viditelnost je v této době velmi nebezpečná především pro chodce, kteří jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Z tohoto důvodu by právě oni měli dbát zvýšené opatrnosti při přecházení vozovek, a to i na vyznačených přechodech, kde neplatí jejich absolutní přednost chodce.

„Pokud člověk vstoupí na přechod bez rozhlédnutí a bezprostředně do jízdní dráhy vozidla, nemá řidič šanci zareagovat a střetu s ním zabránit. Chodcům v této souvislosti také připomínáme jedno důležité pravidlo „Vidět a být viděn!“. To znamená, že by chodci měli věnovat pozornost i svému oblečení, myslet na výrazné barvy a reflexní prvky, které zvyšují jejich bezpečnost v silničním provozu,“ podotýká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Pro řidiče se chodec ve výrazných barvách oblečení a s reflexními prvky stává lépe viditelným. „V této souvislosti samozřejmě upozorňujeme i řidiče motorových vozidel, aby nejen na přechodech pro chodce zvýšili svoji pozornost, ale i v místech, kde je předpoklad pohybu chodců,“ dodává mluvčí.

K připomenutí uvedených základních pravidel bezpečného chování na silnicích přiměly jablonecké policisty dvě úterní nehody. První z nich se stala hned po ránu v sedm hodin v Lučanech nad Nisou. Řidič s vozidlem Renault Twingo jel po silnici první třídy číslo 14 ve směru do Jablonce nad Nisou, kde na přechodu pro chodce narazil do ženy. „Chodkyně při tomto střetu s vozidlem utrpěla zranění, se kterým byla z místa události převezena posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na ošetření do jablonecké nemocnice,“ říká Dagmar Sochorová.

Druhá dopravní nehoda se stala v podvečerních hodinách v Jablonci nad Nisou v ulici 28. října v prostoru křižovatky na Horním náměstí. Řidič octavie jel z centra města a při odbočování vlevo do ulice 28. října na přechodu pro chodce přehlédl muže, který na přechod vyšel zpoza zaparkovaného vozidla ve směru od centra města k ulici Palackého. „Po následném střetu s vozidlem chodec upadl na vozovku a utrpěl zranění, se kterým ho řidič octavie odvezl do jablonecké nemocnice, odkud následně celou událost oznámil policistům,“ doplňuje mluvčí.

Obě nehody dál prošetřují jablonečtí dopravní policisté.

Zdroj: Sedlák Jan