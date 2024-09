Minulý týden policisté v souvislosti s velmi deštivým počasím vyzývali řidiče k obezřetnosti a bezpečnému chování v silničním provozu. Ovšem jen na Jablonecku vyjížděli k několika dopravním nehodám, při kterých někdy stačilo jen sundat nohu z plynu a nespěchat.

Ve čtvrtek dopoledne kolem půl desáté jel řidič s vozidlem Škoda Fabia ve směru od Maršovic do centra Jablonce nad Nisou. Při předjíždění přehlédl VW Passat, který ho již v té době předjížděl. Došlo tak ke střetu vozidel, po kterém řidička s Passatem vyjela mimo komunikace a narazila do plotu a vzrostlého stromu. „Z místa posádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje odvezla na vyšetření do jablonecké nemocnice nezletilého spolujezdce z vozu VW Passat, který byl ve voze připoután v dětské autosedačce a zranění naštěstí žádné neutrpěl,“ popsala mluvčí krajské polcie Dagmar Sochorová. Nedošlo ke zranění ani ostatních účastníků dopravní nehody. Policisté vyloučili alkohol provedenými dechovými zkouškami.

Další tři dopravní nehody, ke kterým ve čtvrtek policisté vyjížděli, si jejich účastníci vyřídili prostřednictvím euroformulářů. Policisté u všech zúčastněných řidičů provedli dechové zkoušky, které měly negativní výsledek. Viníkům těchto nehod udělili blokové pokuty. Jednalo se například o havárii vozidla na silnici mezi Dolní Černou Studnicí a Hutí a střety vozidel v katastru Frýdštejna a v obci Jistebsko.

V neděli dopoledne krátce před devátou hodinou jel řidič s vozidlem Mercedes Benz jel ve směru od Jablonce do Turnova a za deště nepřizpůsobil rychlost mokré vozovce. Při smyku vjel do protisměru, s vozidlem se otočil o 360 stupňů a zastavil se až ve svodidlech. Ke zranění osob nedošlo a předběžná výše škody činí 55 tisíc korun. Alkohol u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou.

Přitom v ten den na území celého Libereckého kraje probíhaly speciální kontroly zaměřené na dodržování povolené rychlosti. S ohledem na počasí se policisté domnívali, že řidiči budou jezdit opatrně a s dodržováním rychlosti problém nebude. Ale byl. Jednoho řidiče dopravní policisté kontrolovali na Jablonecku v Líšném. Jel dopoledne krátce před jedenáctou hodinou s vozidlem VW Crafter po silnici první třídy číslo 10 ve směru do Železného Brodu a policisté mu naměřili rychlost 70 kilometrů v hodině. Přestupek policisté s řidičem vyřešili na místě udělením blokové pokuty.

