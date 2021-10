K první dopravní nehodě došlo v úterý 5. října krátce před pátou hodinou odpolední na křižovatce ulic Ladova a Švabinského. Při karambolu se srazila dvě osobní auta.

"Nehoda se stala ve chvíli, kdy řidič osobního vozu Škoda Superb dával přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici. Z jeho levé strany přijela zřejmě bílá dodávka značky Peugeot Boxer, jejíž řidič odbočoval do ulice Švabinského. Kvůli délce vozidla a šíři komunikace nebyl schopen do této ulice zajet. Řidič Superbu tak zřejmě najel k hranici křižovatky právě ve chvíli, kdy dodávku již objíždělo další vozidlo a to Renault Mégane Scenic. Poté došlo ke střetu obou těchto automobilů, neboť řidič Renaultu již nestihl zareagovat na nastalou situaci," popsal situaci tiskový mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Další událostí, kterou policisté vyšetřují, je střet osobního auta s chodcem. Tato nehoda se odehrála ve středu 13. října krátce před osmou hodinou v ulici Pastýřská, nedaleko základní školy. "Dosud neznámý řidič nedal přednost člověku, který přecházel na přechodu pro chodce. Karambol si vyžádal lehké zranění. Řidič auta ale od dopravní nehody ujel," vysvětlil Robovský.

U obou případů se policie obrací na případné svědky, aby se přihlásili buď prostřednictvím bezplatné linky 158, na telefonním čísle 974 474 254 nebo přímo na služebně Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.