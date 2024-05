Dopravní nehoda na Turnovsku zkomplikovala ranní provoz na frekventované silnici I/35. Po kolizi kamionu a dvou osobních vozidel zasahovali hasiči a záchranáři, dva lidé skončili v nemocnici.

U nehody zasahovaly všechny jednotky IZS. Ilustrační foto | Foto: Martin Divíšek

Podle svědků nehody jel po hlavní silnici kamion starší výroby s návěsem. V zatáčce mu návěs vyjel do protisměru, kde do něj narazilo vozidlo VW Passat. Do něj pak zezadu narazil další vůz jedoucí stejným směrem. „Řidič kamionu nabídl policistům jinou verzi příčiny nehody, proto nehodu dále šetříme,“ sdělila mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

Na místo ihned vyrazili profesionální hasiči z Turnova. „Jednu osobu jsme vyprostili, dva účastníci nehody pak byli dopraveni do nemocnice,“ popsala za Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Eva Klímová.

Jedna osoba byla při nehodě zraněna lehce, druhá utrpěla středně těžké zranění. „První jsme převezli do turnovské nemocnice, druhou na traumatologické oddělení Krajské nemocnice v Liberci,“ popsal mluvčí krajské Zdravotnické záchranné služby Michael Georgiev.

