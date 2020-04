K nehodě cyklisty došlo na pomezí Libereckého a Ústeckého kraje okolo 15. hodiny nedaleko Úštěku v nepřístupném terénu.

"Cyklistu vrtulník letecké záchranné služby přepravil do liberecké nemocnice se středně těžkým zraněním," uvedl mluvčí záchranné služby Michal Georgiev.



Krátce po 17. hodině pak vzlétl vrtulník k dalšímu zásahu, tentokrát do Železného Brodu na Jablonecku, kde bouralo v Koberovské ulici osobní auto. Při nehodě se zranili dva lidé.



"Jednoho člověka jsme se středně těžkým zraněním letecky dopravili na traumacentrum do liberecké nemocnice," řekl Michal Georgiev. Druhého člověka pak s lehkým až středně těžkým zraněním převezla záchranná služba do spádové nemocnice v Turnově.