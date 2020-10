Stěnu ke svému štěstí nezdolával sám, záchranu přivolali dva jeho kolegové. „Zjistili jsme, že má otevřenou zlomeninu pažní kosti, polámaná žebra a mnoho dalších povrchových zranění. Zdálo se, že naštěstí nedošlo ke zranění hlavy či páteře,“ uvedl zasahující člen Horské služby Jizerské hory Tomáš Prchal.

Záchrana probíhala v těžko dostupném terénu. „Zraněného jsme ošetřili, zafixovali do vakuové matrace a šetrně přenesli ze skalního terénu k našemu terénnímu vozu,“ popsal zásah.

Pro horolezce přiletěl vrtulník

Vzhledem k povaze poranění zamířil do hor kromě posádky sanitního vozu i vrtulník Letecké záchranné služby z Liberce. K němu horští záchranáři převezli muže v transportní matraci terénním vozem. „Lékař posádky LZS si pak zraněného převzal a vrtulník ho transportoval k dalšímu ošetření do nemocničního zařízení,“ doplnil Tomáš Prchal.

Uplynulý víkend přilákal do Jizerských hor díky pěknému počasí větší množství návštěvníků. A nejen horolezců či cyklistů, ale i méně zdatných turistů. Vydařená sezona láká do hor také množství houbařů. V závěru prázdnin například Horská služba pomáhala při hledání ztraceného houbaře nedaleko Souše.



Náčelník Horské služby Jizerské hory proto varuje: „Všichni, kteří se vydávají do horského terénu, ať už na túru nebo na houby, by u sebe měli mít nabitý telefon. Kromě toho doporučujeme, aby měli všichni v mobilu staženu aplikaci Záchranka,“ upozornil. Kromě Záchranky by měli mít lidé v telefonu uložené i krizové číslo Horské služby 1210, které platí ve všech horských oblastech.