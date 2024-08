Řidič BMW vyjel do protisměru a čelně se srazil s dodávkou.

Ve čtvrtek odpoledne došlo na silnici první třídy číslo 14 k vážné dopravní nehodě, při níž se čelně střetlo vozidlo BMW s dodávkou Fiat Ducato. Oba řidiči utrpěli zranění a byli převezeni do nemocnic v Liberci a Jablonci nad Nisou. Příčina nehody je předmětem šetření.

Krátce před půl třetí hodinou jel pětatřicetiletý řidič s vozidlem BMW 318 D po silnici první třídy číslo 14. Ve stoupání v Lučanech ve směru na Smržovku jej ale zřejmě přepadl mikrospánek.

Vozidlo vyjelo do protisměru, kde se čelně střetlo s protijedoucí dodávkou Fiat Ducato. „Oba řidiči při tomto střetu utrpěli zranění, jehož charakter a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Řidič osobního vozu byl posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje z místa nehody převezen do liberecké nemocnice a řidič dodávky do nemocnice v Jablonci nad Nisou,“ přiblížila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Alkohol byl u obou řidičů vyloučen. Předběžná výše způsobené škody činí částku 400 tisíc korun. Nehoda je dále v šetření.

Mohlo by vás zajímat: Vrtulník vzlétl k pádu horolezkyně na Hruboskalsku