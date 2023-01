"Sedmadvacetiletý řidič jel po silnici ve směru od obce Plavy do Sklenařic, kde vlivem únavy za jízdy usnul. Následně přejel vlevo do protisměru až mimo vozovku, kde narazil do travnatého břehu," popsala nehodu tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová. Nehoda si nevyžádala žádná zranění. Předběžná výše škody je ale 100 tisíc korun.

"Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou věc vyřešili na místě jako dopravní nehodu s projednáním a řidiči havarovaného vozidla udělili blokovou pokutu," dodala Sochorová.

V souvislosti s touto nehodou vyzývají policisté řidiče k obezřetnosti. Mikrospánek trvá tři až patnáct sekund. Pak buď člověk usne, nebo se leknutím probudí. Nehod s mikrospánkem podle policistů není sice moc, bývají však někdy velmi vážné.

Dobrou zprávou je, že mikrospánek hlídají asistenční systémy moderních automobilů. Dokáží pomoci nejen s hlídáním únavy, ale také s udržením vozu v daném pruhu a případně zastavením, pokud řidič nereaguje na varování vozu. Tyto moderní systémy by ovšem řidiči měli brát pouze jako pomocníky.

Jak mikrospánku předcházet



Mikrospánek přichází často při dlouhé nebo monotónní jízdě.

Před dlouhou cestou je proto dobré ji pečlivě naplánovat, a to včetně míst odpočinku.

Již několik dní před jízdou se dobře vyspěte. Raději o hodinu více. Určitě neponocujte těsně před jízdou.

Nejohroženější skupinou jsou muži do 26 let, kteří riskují a únavu za volantem podceňují. Ohrožení jsou také lidé pracující na směny a profesionální řidiči. Všichni pak hlavně v noci, protože je tma a příroda velí spát. Riziková je doba mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní a také například období v horku na dálnicích.

Mikrospánek může přijít ale i když se necítíme unavení, hlavně při monotónní jízdě např. po dálnici.

Před mikrospánkem nás tělo většinou varuje. Únava, zívání, bolest nebo pálení očí nebo také neklidné sezení a nezvyklé pohyby hlavou jsou nejčastějšími varujícími podněty. Při únavě dochází ke snížení pozornosti, horšímu odhadu vzdálenosti a prodlužování reakční doby.

Někdo by měl za jízdy s řidičem přiměřeně komunikovat. Proto je dobré, pokud to lze, se střídat jak za volantem.

Zastavujte ještě předtím, než únavu ucítíte. Nejlépe každé 2 hodiny. Při pauze je dobré se protáhnout nebo trochu zacvičit.

Káva a energetické nápoje fungují jen na krátkou dobu a následný rychlý propad pozornosti je nebezpečný. Hodně sladké nápoje nejsou také ideální. Nejlepší je pít vodu, minerálku, mírně oslazený čaj apod.

V jídle je dobré vybírat lehká dobře stravitelná jídla, zeleninu, ovoce apod. Guláš se šesti knedlíky vás zaručeně unaví.

Monotónní hudba Vám nepomůže. Lepší jsou zajímavé pořady nebo si s hudbou zazpívat.

Únavě pomáhá také horko, proto je dobré větrat nebo používat klimatizaci.

Pokud už to nejde vydržet a nepomáhá ani cvičení, určitě pomůže i krátký spánek. Dejte si raději "šlofíčka" a pak jeďte dál.

Zdroj: Policie ČR