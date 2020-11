22letý řidič jel ve směru od Smržovky do centra města. V zatáčce dostal na mokré silnici smyk, vjel mimo vozovku a narazil do domu. Při tom se utrhlo pravé přední kolo.

Po nárazu do zdi domu se auto odrazilo a narazilo ještě do sloupu veřejného osvětlení a dalších dvou zaparkovaných aut. "Alkoholu u řidiče policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Řidič při nehodě utrpěl poranění, se kterým byl na ošetření převezen do jablonecké nemocnice," uvedla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Předběžná výše způsobené škody je 113 tisíc korun. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.