Dopravní nehoda, při které řidič vyjel mimo vozovku, narazil do betonového žlabu a ještě pak narazil do kamenné zdi, se stala ve čtvrtek 3. června večer v Zlaté Olešnici.

Řidiči, který ve Zlaté Olešnici po vlivem zavinil dopravní nehodu, policisté na místě zadrželi řidičský průkaz. | Foto: Policie ČR

Krátce před šestou hodinou večerní jel 39letý řidič ve směru do Vysokého nad Jizerou. Na rovném úseku začal předjíždět jiné auto a nezvládl řízení. " Muž při manévru vyjel mimo vozovku a narazil do betonového žlabu. Po nárazu se jeho auto vymrštilo do vzduchu a následně při dopadu narazilo do kamenné zdi. Od této zdi se vozidlo v rotaci odrazilo zpět na vozovku, kde se střetlo s autem, které původně předjíždělo," popsala dopravní karambol mluvčí policie Dagmar Sochorová.