Dopravní nehoda, která se stala ve čtvrtek 27. července krátce po druhé hodině odpolední, nyní zaměstnává policii. Na hlavní hrázi jablonecké přehrady se tam střetl cyklista s chodkyní. Policie teď hledá svědky tohoto karambolu.

Místo dopravní nehody na hrázi jablonecké přehrady. | Foto: Policie ČR

Cyklista ve čtvrtek jel na komunikaci na hlavní hrázi přehrady v Jablonci ve směru od Mšena do Jabloneckých Pasek. Náhle mu do jízdní dráhy vstoupila 63letá žena. „Cyklista chtěl střetu zabránit prudkým brzděním, přičemž ovšem přepadl přes řídítka a během svého pádu na komunikaci narazil do uvedené seniorky, která následkem toho upadla,“ popsala okolnosti nehody tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Chodkyně se při nehodě zranila a do jablonecké nemocnice jí převezli záchranáři. Alkohol u nehody nehrál roli. Policisté ho u ženy i cyklisty vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.

„Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří uvedenou dopravní nehodu šetří, žádají případné svědky celé události, aby se přihlásili na telefonní číslo 974 474 254 nebo na bezplatné lince 158. Přivítají jakékoliv informace k samotnému průběhu celé události,“ uzavřela Sochorová.