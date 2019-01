Chrastava – Pomalu projíždíte Andělskou Horou, která je částí města Chrastava. Před vámi se objeví zatáčka. Nenapadne vás, že by se za ní mohlo skrývat nějaké nebezpečí, a tak v klidu začnete točit volantem.

řidič auta se podruhé narodil. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Jan Škvára

Za ohybem zatáčky vás však čeká nepříjemné překvapení v podobě červeně blikajících světel na železničním přejezdu. Z pravé strany se stokilometrovou rychlostí řítí rychlík ze Žitavy. Budete mít štěstí a stihnete zabrzdit? Již několik řidičů totiž na nebezpečně nepřehledném železničním přejezdu v Andělské Hoře to štěstí nemělo.

„Ten přejezd je opravdu nebezpečný. Každý obyvatel Andělské Hory včetně dětí samozřejmě, ho musí za den přejít nebo přejet minimálně dvakrát, protože je jakousi hranicí mezi Andělskou Horou a centrální Chrastavou,“ popisuje problém Michael Canov, starosta města Chrastava.



Ministr zatím nereagoval

To potvrdil i obyvatel Andělské Hory pan Hartl, který dále řekl, že starosta obce Chrastava bojuje za zabezpečení přejezdu a s občany komunikuje prostřednictvím webových stránek města.

V minulosti se starosta totiž již několikrát snažil s problémem, který ho podle jeho slov děsí, něco udělat. „Nejdříve jsem se pokoušel písemně kontaktovat Ředitelství správy dopravní cesty. Poslal jsem dopis generálnímu řediteli, ten mi na něj však doposud nebyl schopen odpovědět,“ říká Michael Canov.

Starosta Chrastavy proto poslal dopis přímo do jádra problému, tedy na Ministerstvo dopravy České republiky. A to do rukou ministra dopravy Gustava Slamečky. Od něj mu však zatím také nepřišla žádná odpověď. Informace ze strany ministerstva dopravy se Deníku však nepodařilo získat.

Ve svém dopise Michael Canov přirovnal problém k zavedenému mýtnému. „Když se zavádělo mýtné, tak se nemohlo počkat ani jeden den a všechno bylo hotové velice rychle, ale když se jedná o závory, které stojí stát částku v řádech milionů, ale mohou zachránit nejeden lidský život, neděje se nic,“ stěžuje si starosta Chrastavy.

Zatím k nejzávažnější dopravní nehodě, která se na přejezdu v Andělské Hoře odehrála, došlo 13. června 2007. Tehdy vlak v sedmdesátikilometrové rychlosti narazil do osobního vozu a usmrtil jeho řidiče – šestačtyřicetiletého muže.

Poslední nehoda se na problematickém místě stala 4. února letošního roku. Vlak před sebou tlačil osobní automobil 300 metrů, ale nikomu se naštěstí nic vážného nestalo až na muže, který utrpěl šok. Obyvatelé Chrastavy se svého starosty často rádoby ironicky ptají, kolik lidí ještě bude muset v Andělské Hoře zemřít, než se konečně začne něco dít.