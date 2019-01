Hodkovice n. M. - Na rychlostní silnici R35 u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku ráno na namrzlé vozovce havarovalo sedm aut při pěti nehodách, které se staly krátce po sobě.

Policie ČR. Ilustrační snímek | Foto: Deník

Dvě ženy utrpěly zranění. "Silnice ve směru na Liberec je stále průjezdná jen jedním směrem a tvoří se kolony," sdělila krajská mluvčí policie Vlasta Suchánková.

"První nehoda se stala v 6:10. Před vodárnou řidič osobního auta zřejmě na namrzlé vozovce nezvládl řízení a narazil do svodidel," uvedla Suchánková. Řidička Škody Octavie se mu snažila vyhnout, ve smyku ale sjela do příkopu a auto narazilo do oplocení. "Řidička i její spolujezdkyně byly odvezeny do nemocnice v Liberci," uvedla Suchánková. Do příkopu pak sjelo ještě jedno auto, i jeho řidič se snažil oběma havarovaným vozům vyhnout. "Další dvě nehody se staly v koloně, jak auta najížděla," dodala Suchánková.

Meteorologové před možnou tvorbou náledí vydali varování. Na kluzké silnici v Liberci ráno narazilo auto do svodidel na průtahu Liberce u sjezdu nedaleko obchodního centra Nisa. Dvě auta se srazila i v Jablonci a mimo silnici se při nehodě dostalo auto u Jablonného v Podještědí.

Silnice v Libereckém kraji jsou po chemickém ošetření sjízdné s opatrností. Vozovky jsou mokré nebo vlhké. Výstraha meteorologů před náledím platila do 09:00, místy se ale dopoledne mohou vyskytovat mrznoucí mlhy. Jinak by mělo být v Libereckém kraji skoro jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty budou od dvou do pěti stupňů Celsia, na horách od nuly do tří stupňů.