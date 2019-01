Jablonecko - Na kontroly problematického úseku mezi Jabloncem a Tanvaldem se tento týden znovu zaměřili jablonečtí policisté.

KONTROLY. Policisté se opět zaměřili na kontroly na silnici mezi Jabloncem a Tanvaldem, kde zpomalují dopravu semafory. | Foto: Policie ČR

Silnici spojující obě města protkává na několika zúžených místech hned několik semaforů, které řidiči často nerespektují. Jen ve čtvrtek uvízlo v policejní síti hned šest řidičů, kteří kvůli průjezdu na červenou přišli o nemalou finanční částku a zároveň jim přibylo na řidičské konto pět trestných bodů.



„Semafory jsou zde nutné, aby nemuselo dojít k úplnému uzavření komunikace. Bohužel, jsou tady již delší dobu a značně prodlužují dobu průjezdu této silnice. V posledních dnech, jen co trochu opadl kalamitní stav, se opětovně vynořila celá řada neposlušných řidičů, kteří riskují průjezd těchto úseků na červenou. Dostatečně si neuvědomují, že jim hrozí srážka s protijedoucím vozidlem, nebo že mohou ohrozit dělníky na stavbě,“ konstatovala mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.



Policisté proto znovu začali průjezdy přes semafory kontrolovat a postihovat neposlušné řidiče.



Ve čtvrtek se zaměřili na semafor u Pekárny Mašek na Smržovce. „V síti policistů uvízlo šest provinilých řidičů, kteří riskovali a projížděli na červenou. Velkým ponaučením pro ně bude pokuta ve výši dvou a půl tisíce korun a přírůstek pěti trestných bodů na kartu řidiče,“ poznamenala Ludmila Knopová.



Jak dále uvedla, policisté budou kontroly na této silnici provádět i v dalších dnech, a to nejen na semaforu u pekárny.



„Doporučení řidičům zní: Neriskujte zdraví, peníze a postih kvůli pár minutám. Nemusí se vám to vyplatit!“ uzavřela jablonecká policejní mluvčí.