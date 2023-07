Na silnici I/65 v Jablonci nad Nisou došlo v úterý 11. července ráno s vážné nehodě cyklisty a osobního auta.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Nehoda se stala před devátou hodinou v ulici Turnovská. „Na základě prvotního šetření jsme zjistili, že cyklista na jízdním kole jel po vedlejší silnici a při nájezdu do hlavní ulice Turnovská nedal přednost osobnímu vozidlu jedoucímu ve směru do centra města. Cyklista řidičce tohoto vozu vjel bezprostředně do jízdní dráhy a při střetu s vozidlem utrpěl zranění, jehož charakter a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Cyklista byl z místa události transportován letecky do liberecké nemocnice. Alkohol policisté u řidičky i cyklisty vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.