K nehodě došlo v půl druhé odpoledne na silnici třetí třídy u Rádla. "Řidič s vozidlem Mazda 2 jel ve směru od Jeřmanic do Rádla, kde při nájezdu do pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost povaze a stavu mokré vozovky, dostal smyk, vyjel mimo komunikaci a narazil do kovového zábradlí mostku, které vyvrátil," popsala události policejní mluvčí Dagmar Sochorová.