Zprvu se zdálo, že cyklistu nikdo nepostrádá. Nakonec se přihlásil jeho syn. "Královehradečtí policisté děkují za součinnost veřejnosti i médií při pátrání po totožnosti cyklisty, který se stal účastníkem dopravní nehody na Trutnovsku. Muže poznal jeho syn," potvrdila ve středu ráno policejní mluvčí Lucie Konečná.

Cyklista utrpěl po kolizi s nákladní soupravou vážná zranění. Do nemocnice ho transportoval vrtulník. Prvotní informace o nehodě hovořily o tom, že to byl zřejmě sám cyklista, kdo neopatrně vjel do cesty projížejícímu nákladnímu kolosu.