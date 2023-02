"Dvaadvacetiletá řidička s vozidlem Seat Ibiza jela ve směru od centra města, kde si po výjezdu z kruhového objezdu nevšimla sedmdesátiletého muže přecházejícího vozovku po přechodu pro chodce a v nízké rychlosti do něj narazila," popsala nehodu tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Senior po nárazu upadl na zem, ale byl schopný se sám zvednout. Poté ho záchranáři odvezli do liberecké nemocnice. "Požití alkoholu policisté vyloučili u řidičky i chodce provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky," doplnila Sochorová.

V souvislosti s touto nehodou vydali policisté upozornění:

Připomínáme všem účastníkům silničního provozu, aby dbali zvýšené opatrnosti, a to jak při řízení vozidla, tak při přecházení komunikace. Řidiče vyzýváme, aby především v blízkosti přechodů pro chodce snížili rychlost a naopak zvýšili svou obezřetnost. Zejména v těchto zimních dnech je viditelnost i přes den již nižší, ráno je déle tma a odpoledne samozřejmě rychleji ubývá denní světlo. Osobu, která na sobě nemá viditelný reflexní prvek, tak lze velmi snadno přehlédnout. Chodce upozorňujeme, aby vozovku přecházeli až ve chvíli, kdy blížící se vozidlo zastaví a je zřejmé, že umožní bezpečné přejití.

Opětovně zdůrazňujeme vhodnost používání reflexních prvků, například umístění reflexních pásků na končetiny, kabelky, batohy, dětské kočárky apod. Připomínáme také to, že v některých případech povinnost mít na sobě viditelně umístěné reflexní prvky vyplývá přímo ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jde o situace, kdy se chodec pohybuje mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky, a to v místě bez veřejného osvětlení.

Zdroj: Policie ČR