"Řidička VW Fox jela ve směru od Liberce do centra města, kde přecházely vozovku dvě dívky ve věku deset a jedenáct let. Došlo ke střetu vozu s oběma dívkami, které utrpěly zranění, s nímž byly převezeny zdravotnickou záchrannou službou do jablonecké nemocnice," popsala události policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Dodala, že zatím není jasné, o jak vážná zranění jde.

Jisté však je, že řidička žlutého vozu nebyla pod vlivem alkoholu. Vyloučila to provedená dechová zkouška. Podle informací policie dívky přehlédla. Okolnostmi nehody se nicméně dále zabývá dopravní inspektorát.