Řidiče v Jablonci oslnilo slunce, narazil do dopravní značky před ostrůvkem

Do nepříjemné situace se dostal řidič v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek 24. března ráno. Oslnilo ho slunce a on narazil do dopravní značky u dělícího ostrůvku.

Nehoda v ulici Československé armády v Jablonci nad Nisou | Foto: Policie ČR