K dopravní nehodě došlo v úterý 8. listopadu před 19. hodinou. "Řidič s vozidlem jel po silnici ve směru od Bedřichova do Josefova Dolu, kde mu měla údajně do jízdní dráhy vběhnout srna. Na tuto situaci reagoval tím, že strhl řízení vpravo. Následně vyjel s vozidlem mimo komunikaci a přední částí sjel až do potoka," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Dodala, že ke střetu se zvířetem nedošlo.