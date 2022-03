Podle informací policie stojí za havárií pravděpodobně mikrospánek, který přepadl řidiče na silnici I/14 po půl druhé odpoledne. "S vozidlem Mercedes Benz jel ve směru od Jablonce nad Nisou do Smržovky, kde vyjel s vozidlem vlevo mimo vozovku a následně narazil do sloupu elektrického vedení. Řidič při tomto nárazu utrpěl zranění, se kterým byl posádkou Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje převezen do jablonecké nemocnice," popsala průběh nehody policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Jak vážná zranění jsou, zatím není jasné.