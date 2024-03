Řidič na motocyklu Honda boural v pátek 15. března v Jablonci nad Nisou, podle policistů vjel nepřiměřenou rychlostí do křižovatky a skončil na boku. Zdravotníci ho převezli se zraněním do nemocnice.

Dopravní nehoda motorkáře v Jablonci nad Nisou. | Foto: PCŘ

Minulý týden v pátek krátce před desátou hodinou dopoledne jel motorkář po ulici Bezručova ve směru od ulice Palackého k prodejně Lidl. “Po odbočení vpravo do ulice Dr. Randy ale vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení a upadl s motocyklem na levý bok,” uvedla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová. Motocykl se podle ní ještě smýkal po vozovce, přičemž narazil do čtyřkolového mopedu Ligier a následně ještě do vozidla Škoda Octavia.

Motocyklista utrpěl při pádu zranění, se kterým ho záchranná služba odvezla do jablonecké nemocnice. “Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření,” doplnila mluvčí a dodala, že celou událost dál vyšetřují policisté z jabloneckého dopravního inspektorátu.

Alkohol u řidiče policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek.

