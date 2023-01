Událost se stala před pátou hodinou odpolední na trase mezi Libercem a Turnovem. "Řidič s osobním vozidlem jel ve směru od Liberce do Turnova, kde z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci do příkopu a následně do pole. Tam se s vozem převrátil. Bohužel i přes veškerou snahu záchranářů na místě havárie zemřel," uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.