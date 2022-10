Osobní automobil při nehodě vyjel do protisměru, kde narazil do projíždějící nákladní soupravy. "Řidička s vozidlem Citroën C5 jela ve směru od centra města do Tanvaldu, kde při průjezdu mírné pravotočivé zatáčky pravděpodobně vlivem mikrospánku přejela do protisměru a narazila do boku nákladní soupravy, která jela od Tanvaldu," popsala události policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Dodala, že při střetu utrpěla řidička osobního vozu zranění, se kterým byla převezena posádkou zdravotnické záchranné služby do jablonecké nemocnice.