Nehoda se odehrála po půl třetí hodině odpoledne na silnici II/295 za obcí Studenec ve směru na Dolní Brannou u Zálesní Lhoty.

"Řidič osobního vozidla Peugeot jel ve směru od Studence na Zálesní Lhotu a v jedné ze zatáček dostal pravděpodobně smyk a vjel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Audi. Nehoda si vyžádala tři zranění," uvedla tisková mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

Na místě zasahovaly dva vrtulníky Letecké zdravotnické záchranné služby. Řidič Peugeotu byl letecky transportován do nemocnice v Hradci Králové, jeho spolujezdkyně byla vrtulníkem přepravena do Krajské nemocnice Liberec. Řidič z vozidla Audi vyvázl jediný bez zranění, jeho spolujezdkyně byla sanitním vozem převezena na pozorování do nemocnice v Jilemnici.

"Provedli jsme protipožární opatření a zasypali vyteklé provozní kapaliny. Zraněné osoby jsou v péči zdravotnické záchranné služby a letecké záchranné služby," informovali zasahující hasiči. Ti se na místo sjeli ze stanic v Jilemnici a Vrchlabí.

Policisté provedli u řidičů orientační dechové zkoušky na alkohol, jejichž výsledky byly negativní. Příčinou a okolnostmi nehody se nyní budou dále zabývat semilští dopravní policisté.