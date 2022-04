"Řidička nejprve při průjezdu pravotočivé zatáčky vjela do protisměru a narazila svým zrcátkem do zrcátka protijedoucího vozu. Po této nehodě pokračovala v jízdě a v levotočivé zatáčce opět nezvládla řízení. Najela na svodidla po pravé straně, s vozem se přetočila na bok a narazila střechou a čelním sklem do stromu," uvedla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.