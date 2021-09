Vážná dopravní nehoda, při které podle policie havarovalo jedno osobní auto, se stala krátce po šesté hodině ranní. Karambol si vyžádal zranění. Místo nehody je s opatrnostní průjezdné. Podle policie bude odklízení následků nehody trvat do osmé hodiny ranní.

Všechny složky Integrovaného záchranného systému se v pondělí 13. září ráno sjely k dopravní nehodě do Nové Vsi nad Popelkou na Semilsku.

