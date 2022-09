Řidička vozidla Citroën C1 jela ve směru od Sklenařic do Zlaté Olešnice, kde při průjezdu levotočivé zatáčky a míjení se s protijedoucí dodávkou najela pravým kolem mimo vozovku na nezpevněnou část krajnice. Při snaze najet zpět na silnici přejela částečně do protisměru a narazila do protijedoucího auta VW Crafter.