Štěstí v neštěstí měl například čtyřiatřicetiletý řidič, který nedávno projížděl křižovatkou k obci Bezděz, nezvládl řízení a vyjel mimo vozovku. Přejel na nástupní ostrůvek autobusové zastávky, narazil do jejího zastřešení, dopravní značky a následně ještě do tří stromů. Z místa nehody utekl, ale policejní hlídka a přivolaný psovod se služebním psem ho vypátrali. „V dechu mu policisté naměřili přes tři promile alkoholu. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ popsala nehodu krajská mluvčí policie Dagmar Sochorová s tím, že předběžná výše způsobené škody se vyšplhala na 400 tisíc korun.

Drtivou většinu střetů se stromem zaviní podle odborníků šoféři. „Nedávají pozor, nevěnují se řádně řízení, věnují se něčemu jinému, třeba mobilu. Nebo podcení situaci. Často také jedou rychle a nezvládnou řízení,“ zdůraznil dopravní expert Jan Pechout. „Když už někdo vyjede ze silnice, měl by se určitě snažit – pokud to jde – vyhnout pevné překážce. Pokusit se zabránit čelnímu střetu,“ pokračoval.

Mnohem vážněji skončila nehoda, která se odehrála loni na silnici číslo 270 z Doks na Bílý Kámen na Českolipsku. Vyžádala si pět zraněných lidí. Hasiči museli k uvolnění pasažérů použít hydraulické vyprošťovací zařízení, dechová zkouška dopadla negativně. „Tři lidé měli středně těžká zranění, byli ale při vědomí. Jednoho z nich přepravil vrtulník na traumacentrum v Ústí nad Labem a dva převezly pozemní posádky na traumacentrum liberecké nemocnice,“ informoval tehdy mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Zrádné stíny

Podle Portálu nehod, který pokrývá období od roku 2010 až do roku 2021 včetně, je nejrizikovější místo právě na Českolipsku. Jedná se o silnici číslo 13, v úseku u obce Okrouhlá, kde za sledované období došlo k sedmi nárazům aut do stromu, přičemž tři účastníci těchto nehod utrpěli vážná zranění. Důvodem bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. „Pro nás to je zátěž v okamžiku, kdy musí řidiči kvůli objížďce projet obcí. Někteří to neznají, bloudí a zbytečně zajíždějí,“ podotkl starosta Okrouhlé Jaroslav Votýpka.

Na Liberecku patří k problematickým místům silnice číslo 13 a její úsek u Pertoltic, kde došlo k pěti nehodám. Před šesti lety zde čtyřiadvacetiletý řidič předjížděl jiné auto a když se před něj zařazoval, narazil s vozem do stromu. Na místě utrpěl vážná zranění, kterým podlehl v liberecké nemocnici.

Uplynulo dvanáct měsíců od pádu lanovky na Ještěd, potrvá roky, než pojede jiná

Na Jablonecku zase často řidiči nedodrží bezpečnou vzdálenost za vozidlem či jsou nepozorní. Lehké zranění utrpěl řidič při nehodě v jablonecké ulici Československé armády, kde mu údajně přes cestu přeběhla kočka. Když se jí snažil vyhnout, aby zabránil střetu, nezvládl kvůli rychlosti řízení vozidla a před kruhovým objezdem najel na mírně vyvýšený dlážděný středový ostrůvek. „Potom pokračoval v jízdě směrem do prostoru kruhového objezdu, kde narazil na betonový obrubník, vyjel celým vozem na křovinatý střed objezdu a tam narazil do stromu,“ sdělila Sochorová s tím, že muže převezla záchranka do jablonecké nemocnice.

Na problematiku střetu s pevnou překážkou upozorňuje i Tým silniční bezpečnosti v rámci projektů a kurzů jako Učme se přežít, Start Driving nebo Hazard Perception. Podle Jana Poláka z Týmu silniční bezpečnosti nebezpečí spočívá v tom, že stromy a keře způsobují střídání kvality povrchu silnice. Rovněž za slunného počasí se může rychle střídat ostré světlo a stín, což zvyšuje možnost přehlédnutí nebo pozdního rozpoznání problematické situace. Stromy rostoucí na krajnici nejednou narušují konstrukci vozovky a vytvářejí terénní nerovnosti. „Pravděpodobnost úmrtí při srážce se stromem je výrazně vyšší než u průměrné dopravní nehody. Stromy a vegetace nejednou bývají nepřímou příčinou závažných nehod. S mohutným rozvojem motorizace přispívají k zápisům do smutných statistik tragických dopravních nehod. Řidičům nezbývá než s jejich přítomností počítat,“ dodal Polák.